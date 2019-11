Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat marti ca i-a spus omologului sau american Donald Trump in timpul discutiilor de saptamana trecuta la Washington ca Turcia nu va renunta la sistemele de aparare antiracheta S-400 pe care le-a achizitionat anul acesta de la Rusia, in pofida protestelor din partea aliatului sau din cadrul NATO, potrivit Reuters.



Erdogan si Trump au purtat discutii la Casa Alba destinate sa surmonteze divergentele in crestere intre cei doi aliati. Washingtonul sustine ca S-400 constituie o amenintare pentru avioanele sale invizibile F-35 (cu tehnologie…