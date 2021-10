Erdogan: SUA au propus vânzarea de avioane F-16 Turciei, în schimbul investiţiei în programul F-35 Reuters a relatat la inceputul acestei luni ca Turcia a facut o cerere catre Statele Unite pentru a cumpara 40 de avioane de lupta F-16 fabricate de Lockheed Martin si aproape 80 de truse de modernizare pentru avioanele sale de razboi existente. Vorbind reporterilor inainte de a pleca intr-o vizita in Africa de Vest, Erdogan a spus ca Turcia doreste o reluare a investitiei sale in programul F-35 si ca discutiile pe aceasta tema sunt in curs. “Exista plata a 1,4 miliarde de dolari pe care am facut-o pentru F-35 si SUA au avut o astfel de propunere in schimbul acestor plati. Si, in acest sens, am… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

