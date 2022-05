Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu va astepta ”permisiunea” Statlor Unite sa lanseze o noua ofensiva in Siria, tuna duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, potrivit presei turce, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Nu putem lupta impotriva terorismului asteptand vreo permisiune”, a declarat seful statului turc, unui…

- Turcia nu va astepta "permisiunea" SUA pentru a lansa o noua ofensiva in Siria, a declarat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, conform unor afirmatii transmise duminica de media turce, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Abu Al-Hasan al-Qurashi, despre care se crede ca este noul lider al ISIS, a fost arestat la Istanbul, in Turcia. Anunțul a fost facut de portalul turc Oda TV , conform caruia președintele Recep Tayyip Erdogan a fost informat și intenționeaza sa anunțe oficial arestarea in zilele urmatoare, scrie ziarul…

- Opozitia Turciei la aderarea Suediei si Finlandei la NATO ar trebui sa se poata rezolva cu un amestec de concesii si presiuni asupra Ankarei, potrivit analistilor, dar ipoteza unui blocaj complet nu poate fi exclusa, scrie miercuri AFP intr-o ampla analiza. Unanimitatea este necesara pentru a incepe…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a telefonat joi omologului sau francez, Emmanuel Macron, pentru a-l felicita cu ocazia realegerii in functia de presedinte al Frantei, subliniind importanta legaturilor bilaterale dintre Ankara si Paris pentru Europa, potrivit presedintiei turce, noteaza AFP.…

- "Am inchis spațiul aerian pentru aeronavele militare rusești și chiar pentru aeronavele civile care zboara spre Siria. Am dat permisiunea pentru trei luni. Au avut permisiunea pana in aprilie", a declarat ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu in presa turca, citat de RIA Novosti.Potrivit acestuia, președintele…

- Exista doar patru state recunoscute de SUA drept sponsori de stat ai terorismului: Coreea de Nord, Iran, Cuba și Siria. Departamentul de Stat al SUA nu exclude introducerea statutului de stat sponsor al terorismului in raport cu Federația Rusa. Ned Price, purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat…

- Departamentul de Stat a comunicat ingrijorarea profunda a Washingtonului dupa decizia presedintelui Tunisiei, Kais Saied, de a dizolva parlamentul si a facut apel la o revenire rapida la un guvern constitutional.La opt luni de la suspendarea Adunarii reprezentantilor poporului (parlamentul tunisian)…