- Turcia ar putea intra in Israel, asa cum a facut in trecut in Libia si Nagorno-Karabah, a declarat duminica presedintele Recep Tayyip Erdogan, desi nu a precizat ce fel de interventie sugereaza, relateaza Reuters.

- Comitetul International Olimpic (CIO) a anuntat ca nu a avut niciun rol in decizia voleiului olandez de a include in lot un jucator de volei condamnat pentru viol in vederea Jocurilor de la Paris, o selectie extrem de criticata, relateaza Reuters. Steven van de Velde a fost condamnat la patru ani de…

- Mai multi detinuti dintr-un centru de arest preventiv din Rostov, in sudul Rusiei, care luasera duminica ostatici doi angajati, au fost ucisi de fortele speciale, transmite Reuters, care preia agentia de presa rusa Interfax, informeaza Agerpres. Inainte de interventia in forta, detinutii incepusera…

- Romanii vor intra in Turcia doar cu buletinul. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a semnat un decret prezidential, cu ocazia vizitei pe care premierul Marcel Ciolacu o face marti la Ankara.Decizia se va operationaliza in jurul datei de 1 iunie, potrivit unor surse oficiale. Cetatenilor romani…

- Organizatorii Eurovision se straduiesc sa țina politica in afara competiției artistice, insa fanii-activiști protesteaza deja in Malmo (Suedia), acolo unde are loc ediția din acest an, din cauza prezenței Israelului. Iar unul dintre artiștii favoriți ar putea fi descalificat inainte de concurs din cauza…