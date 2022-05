Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca discutiile tarii sale din aceasta saptamana cu delegatiile Finlandei si Suediei nu au fost la "nivelul asteptat" si ca Ankara nu poate poate accepta ca tari care "sprijina terorismul" sa intre in NATO, a transmis duminica postul public de televiziune…

- Discuțiile Turciei cu delegațiile Finlandei și Suediei in vederea integrarii in NATO nu au fost la "nivelul asteptat" astfel ca Ankara nu poate poate accepta in Alianța state care "sprijina terorismul", a declarat președintele Recep Tayyip Erdogan, citat

- Președintele Turciei, Recep Erdogan, spune ca discuțiile pe care le-a avut, saptamana trecuta, cu delegațiile Finlandei și Suediei nu au fost la „nivelul așteptat” și ca țara pe care o conduce nu poate sa fie de acord cu intrarea in NATO a unor „țari care sprijina terorismul”, a relatat, duminica, presa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron va avea joi discutii cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care ameninta sa se opuna prin veto intrarii Finlandei si Suediei in NATO in plina criza ucraineana, transmite news.ro Intalnirea va avea loc la ora 11.30 la Paris (9.30 GMT) prin telefon, a precizat…

- Finlanda si Suedia vor trimite miercuri delegatii la Ankara cu scopul de a convinge Turcia sa aprobe cererile celor doua natiuni nordice de aderare la alianta militara NATO, a declarat ministrul finlandez de Externe, Pekka Haavisto, relateaza Reuters. "Trimitem delegatiile noastre sa viziteze Ankara,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care ameninta de o saptamana ca va bloca extinderea NATO cu Suedia si Finlanda, urmeaza sa aiba sambata o convorbire telefonica cu secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a anuntat el vineri, relateaza AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat din nou joi ca Turcia se opune aderarii Suediei și Finlandei la NATO. „Nu putem accepta „existența unor organizații teroriste” intr-o „organizație de securitate”, a declarat Erdogan, potrivit presei turce.

- Turcia a blocat inceperea neocierilor de aderare la NATO ale Finlandei si Suediei, au confirmat miercuri pentru dpa surse din Alianta nord-atlantica. Astfel, Consiliul Nord-Atlantic, care guverneaza Alianta, nu a putut lua decizia de a incepe procesul de aderare, asa cum era planificat, informeaza Agerpres…