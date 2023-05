Stiri pe aceeasi tema

- Turcia are o relație „speciala” și in creștere cu președintele rus Vladimir Putin, in pofida presiunilor tot mai mari asupra Ankarei pentru a contribui la consolidarea sancțiunilor occidentale impotriva Moscovei, a declarat președintele turc Recep Tayyip Erdogan, intr-un interviu exclusiv CNN , inainte…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a angajat sa acorde prioritate cooperarii cu statele africane, intr-un discurs pe care l-a sustinut la Conferinta Parlamentara Internationala Rusia-Africa, luni, la Moscova, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin a anuntat ca va acorda "prioritate" relatiilor cu tarile…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat luni, in timpul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping la Moscova, ca este pregatit sa discute despre planul de pace propus de Beijing pentru solutionarea conflictului din Ucraina.

- SUA "saluta" ratificarea anuntata de catre Turcia a aderarii Finlandei la NATO, dar "incurajeaza" Ankara sa ratifice de asemenea "rapid" aderarea Suediei, a declarat vineri consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, relateaza AFP. De altfel, Washingtonul "cere Ungariei sa…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski saluta vineri seara o decizie "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele omologului sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin este acuzat de faptul ca este responsabil de "crima…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice aderarea acestei tari, nu insa si pe cea a Suediei.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat vineri ca si-a dat in cele din urma acordul pentru aderarea Finlandei la NATO, parlamentul de la Ankara urmand sa ratifice aderarea acestei tari.

- Turcia si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au luat o decizie cu privire la aderarea la NATO a Finlandei, care urmeaza sa fie anuntata oficial vineri, in cadrul unei vizite a presedintelui finlandez Sauli Niinisto, anunta miercuri Helsinki, relagteaza AFP, potrivit news.ro.”Turcii sperau sa…