- George Lupu (www.b1tv.ro) Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat decretul prin care romanii vor putea merge in Turcia doar pe baza buletinului, fara viza. Decretul semnat de liderul de la Ankara a fost deja publicat in Monitorul Oficial turc și apare in contextul in care premierul Marcel Ciolacu…

- Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, se afla marți la Ankara, invitat de președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Inaintea vizitei, Erdogan a semnat un decret prezidențial, publicat in Monitorul Oficial, prin care se anunța eliminarea vizelor pentru cetațenii romani care doresc sa intre in Turcia,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, se intalnește, in Turcia, cu președintele Recep Tayyip Erdogan, unul dintre cei mai influenți lideri politici din Europa. Premierul Ciolacu și cațiva miniștri romani se afla in Turcia pe parcursul zilei de 21 mai 2024. La ora 16, premierul Romaniei va sosi la Palatul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a decretat luni o zi de doliu national dupa moartea presedintelui iranian Ebrahim Raisi intr-un accident de elicopter. „In timpul sedintei de guvern, am decis sa declaram o zi de doliu national in tara noastra pentru a impartasi durerea profunda traita de poporul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Israelul va ataca Turcia „mai devreme sau mai tarziu” daca țara reuseste sa iasa invingatoare din razboiul cu Hamas din Fasia Gaza, transmite AFP, citata de Agerpres.„Sa nu credeti ca Israelul se va opri in Gaza”, le-a spus Erdogan deputatilor…

- Vizita oficialului roman ar fi avut loc pe fondul crizei refugiaților sirieni care au sufocat Europa, spun jurnaliștii sirieni.Informația ar fi avut ca punct de plecare un diplomat european, care a precizat ca oficialul roman a transmis ca mai multe state UE, printre care și Grecia și Italia, ar dori…

- O știre extrem de interesanta a inviorat astazi scenele politice internaționale: șeful unuia dintre serviciile secrete din Romania s-ar fi intalnit in secret cu președintele Bashar al-Assad, intr-o vizita misterioasa la Damasc, conform presei din Siria. Detalii explozive, generatoare de controverse…

- Seful miscarii islamiste palestiniene Hamas, Ismail Haniyeh, va avea in acest sfarsit de saptamana o intrevedere cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in Turcia, a anuntat acestea din urma miercuri, informeaza AFP. „Liderul cauzei palestiniene va fi invitatul meu in acest weekend”, a declarat Erdogan…