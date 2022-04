Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca planuiește sa aiba convorbiri telefonice cu omologii sai din Rusia și Ucraina in zilele urmatoare și sa-i convinga pe aceștia sa vina la o intalnire a liderilor in Turcia, pentru a pune capat razboiului.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat Rusia ca incearca sa organizeze un fals referendum pentru independenta in regiunile sudice Herson si Zaporojie pe care le ocupa, informeaza vineri AFP. Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate…

- Intr-un mesaj video difuzat joi seara, presedintele Zelenski le-a cerut locuitorilor din zonele ocupate sa nu furnizeze niciun fel de date personale, cum ar fi numerele de pasaport, in cazul in care le-ar fi cerute de catre fortele ruse."Nu este corect sa faca un recensamant. (...) Nu este pentru a…

- Secretarul de presa al președintelui Turciei, Ibrahim Kalin, a declarat ca, potrivit președintelui rus Vladimir Putin, Ucraina și Rusia nu sunt pregatite pentru negocieri la nivelul președinților. Informația apare in cotidianul turc Hurriyet, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. „Președintele…

- Astazi, in a 15-a zi de conflict, Rusia și Ucraina s-au așezat din nou la masa negocierilor. Rusia și Ucraina au de trecut peste o prapastie in timp ce negocierile se intensifica. Miniștrii de externe se intalnesc astazi in Turcia, neutralitatea și teritoriul fiind printre temele cheie. Miniștrii de…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.

- Erdogan acuza Occidentul ca ”inrautateste lucrurile” intre Ucraina si Rusia, il ataca pe Biden, o lauda pe Merkel si insista sa organizeze ”negocieri bilaterale” intre Zelenski si Putin in Turcia. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se afla joi la Kiev, cu ambiția de a media conflictul intre Ucraina si Rusia, un demers pe care il face in paralel cu eforturile europene de evitare a unui nou conflict armat. El a avut o intrevedere care a durat mai mult de patru ore cu președintele Volodimir…