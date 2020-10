Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca a venit timpul sa fie discutata o propunere realista in ce priveste o solutie cu doua state pe insula divizata Cipru, afirmand ca parametrii discutiilor actuale nu sunt sustenabili, transmite Reuters. Autoproclamata Republica Turca a Ciprului…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat luni ca a venit timpul sa fie discutata o propunere realista in ce priveste o solutie cu doua state pe insula divizata Cipru, afirmand ca parametrii discutiilor actuale nu sunt sustenabili, transmite Reuters.Ciprul este divizat din 1974,…

- Grecia a condamnat luni decizia Turciei de a trimite nava de explorare Oruc Reis in Mediterana de Est, calificand aceasta hotarare drept o ''amenintare directa la pacea si securitatea regiunii'', transmit AFP si Reuters. Nava controversata se va afla in Mediterana de Est ''din…

- Cancelarul german Angela Merkel vrea ca Uniunea Europeana (UE) sa aiba legaturi constructive cu Turcia, a anuntat ea joi, inaintea unui summit european la Bruxelles, unde unul dintre principalele subiecte este controversata explorare a Turciei de gaze naturale in estul Marii Mediterane, relateaza…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a îndemnat Uniunea Europeana sa ramâna "impartiala" în criza dintre Turcia si Grecia în problema zacamintelor de hidrocarburi în Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse. Citește…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat duminica Uniunea Europeana sa ramana 'impartiala' in criza dintre Turcia si Grecia in problema zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse. In schimb, presedintele Consiliului…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a indemnat duminica Uniunea Europeana sa ramana 'impartiala' in criza dintre Turcia si Grecia in problema zacamintelor de hidrocarburi in Mediterana orientala, potrivit presedintiei turce, citata de France Presse.In schimb, presedintele Consiliului European,…

- Cei 27 pregatesc sanctiuni pe care sa le impuna Turciei, in cadrul unui diferend cu Grecia in estul Marii Mediterane, iar aceste masuri ar putea fi introduse pe agenda viitorului summit UE, prevazut la 24 septembrie, potrivit diplomatiei europeana, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Aceste…