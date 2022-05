Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Tayyip Erdogan intenționeaza sa continue convorbirile telefonice cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru a media conflictul dintre Rusia și Ucraina. „Saptamana aceasta planuiesc sa negociez cu domnul Putin”, a declarat Erdogan, potrivit agenției ruse de știri Ria Novosti . Președintele…

- Membra a NATO si aliata a Ucrainei, Turcia incearca inca de la inceputul razboiului sa faciliteze o mediere intre Moscova si Kiev, noteaza AFP.Continutul discutiilor nu a fost dezvaluit. Ibrahim Kalin a fost insotit de viceministrul de externe Sedat Onal.Turcia a gazduit de doua ori negocieri directe…

- "Am inchis spațiul aerian pentru aeronavele militare rusești și chiar pentru aeronavele civile care zboara spre Siria. Am dat permisiunea pentru trei luni. Au avut permisiunea pana in aprilie", a declarat ministrul de Externe Mevlut Cavusoglu in presa turca, citat de RIA Novosti.Potrivit acestuia, președintele…

- Președintele rus Vladimir Putin și omologul sau turc Tayyip Erdogan discuta despre criza din Ucraina. Liderul de la Ankara a transmis ca va incerca sa-i convinga pe omologii sai ruși și ucraineni sa rezolve problemele din regiunea Donbas și Crimeea.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut marti Uniunii Europene sa relanseze negocierile de aderare cu Ankara, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Turcia ar trebui sa aiba grija sa nu adopte propaganda lui Putin, a declarat ambasadorul UE la Ankara, Nikolaus Meyer-Landrut, care considera ca in prezent țara "face echilibristica". Pe de o parte, Turcia este in mod ferm de partea NATO si a Ucrainei, iar pe de alta parte, Ankara a criticat in mod…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a transmis miercuri omologului sau rus Vladimir Putin, in timpul unei convorbiri telefonice, ca Ankara nu va recunoaste nicio masura care sa afecteze suveranitatea si integritatea teritoriala ale Ucrainei, a anuntat presedintia turca. La randul sau, Vladimir…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat pe rețelele sociale ca țara sa nu se va mai intitula „Turkey”, intrucat denumirea nu mai reprezinta cultura și valorile poporului, relateaza BBC. Numele țarii in limba turca, „Turkiye”, va deveni denumirea internaționala oficiala in urmatoarele saptamani…