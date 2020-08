Erdogan spune că a descoperit cea mai mare rezervă de gaze naturale din apele teritoriale turcești ale Mării Negre Erdogan spune ca a descoperit cea mai mare rezerva de gaze naturale din apele teritoriale turcești ale Marii Negre Președintele Recep Tayyip Erdogan, a declarat, vineri, ca Turcia a descoperit cel mai mare depozit de gaze naturale din apele teritoriale turcești din Marea Neagra, ce conține 320 mld. metri cubi. Erdogan a adăugat, totodată, că există o posibilitatea foarte mare ca, în urma explorărilor, să fie descoperite și alte rezerve în regiune. &"Turcia a realizat cea mai mare descoperire de gaze naturale din istorie în Marea Neagră&",… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

