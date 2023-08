Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care depune eforturi pentru restabilirea unui coridor securizat pentru transportul de cereale prin Marea Neagra, a evocat o eventuala vizita a lui Vladimir Putin in Turcia, in luna august.

- Recep Tayyip Erdogan depune eforturi pentru restabilirea unui coridor securizat pentru transportul de cereale prin Marea Neagra și spera in continuare ca omologul sau rus Vladimir Putin va efectua o vizita in Turcia in luna august, conform unei declaratii facute vineri si citate de AFP. Erdogan a declarat…

- Președintele rus Vladimir Putin a fost de acord sa prelungeasca acordul privind exporturile de cereale prin Marea Neagra, care expira saptamana viitoare, a declarat vineri, 14 iulie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP, preluata de The Moscow Times.Erdogan a declarat presei ca a vorbit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca face presiuni asupra Rusiei pentru a prelungi cu cel putin trei luni acordul privind transportul cerealelor pe Marea Neagra si a anuntat o vizita a presedintelui Vladimir Putin in luna august, transmite Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodymir Zelensk a declarat sambata dimineata ca a discutat problema cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la Istanbul si a subliniat ca Marea Neagra ar trebui sa fie o zona de siguranta, nu a „asa-numitelor conflicte inghetate”. Erdogan a afirmat ca Turcia lucreaza la extinderea…

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia.

- Presedintele rus Vladimir Putin, pe numele caruia Curtea Penala Internationala (CPI) a emis in aprilie un mandat de arestare, ceea ce ii limiteaza libertatea de miscare, a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia.

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și dictatorul rus, Vladimir Putin, ar putea vizita Turcia, dupa investirea liderului turc, Recep Tayyip Erdogan - scrie RBC, citand "Hurriyet". "Putin va face o vizita speciala separata in Turcia.Dupa Putin, președintele ucrainean, Zelenski, va veni in…