Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin intra în izolare dupa ce mai mulți membri ai anturajului sau s-au infectat cu Covid-19, relateaza Reuters. Kremlinul insista ca liderul rus nu este infectat și starea sa de sanatate este una buna. Decizia de a intra în carantina vine la scurt timp dupa ce…

- Președintele rus Vladimir Putin se va autoizola dupa ce au fost depistate cazuri de coronavirus in anturajul sau și, prin urmare. Președintele nu se va deplasa in Tadjikistan in aceasta saptamana pentru intalniri regionale de securitate, a anunțat marți Kremlinul. Putin, in varsta de 68 de ani, urma…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat prezenta fortelor straine in Siria, salutand totodata "daunele considerabile" provocate rebelilor si jihadistilor, cu prilejul primirii aliatului sau Bashar al-Assad in Rusia, a anuntat marti Kremlinul, transmite AFP. In cursul acestei rare intalniri tete-a-tete…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea care obliga firmele IT straine sa-și deschida sucursale pe teritoriul Rusiei, astfel încât sa poata exercita un control sporit asupra giganților tech, relateaza Reuters. Rusia dorește sa aiba un control și mai mare asupra internetului…

- Ambasadorul SUA in Rusia, John Sullivan, a revenit joi la post la Moscova, dupa ce plecase in aprilie pentru consultari la Washington in plina criza diplomatica ruso-americana, a relatat agentia de presa Interfax, in contextul unei ameliorari usoare a relatiilor dintre Rusia si SUA in urma summitului…