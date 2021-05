Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a facut apel miercuri la detensionarea conflictului dintre Hamas si Israel, in cadrul unui conversatii cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan care, mult mai ofensiv, a cerut ca statul israelian sa primeasca "o lectie", relateaza AFP. Potrivit Kremlinului, Putin si…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a discutat miercuri cu liderul rus, Vladimir Putin, despre situația din Ierusalim și despre situația generala din zona de conflict arabo-israeliana, informeaza agenția ruseasca TASS. Președintele turc a subliniat ca „similitudinea pozițiilor Turciei…

- Liderul rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru convorbiri la Moscova, oricand va dori acesta, informeaza Reuters si AFP.

- Liderul rus Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia este pregatita sa-l primeasca pe presedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru convorbiri la Moscova, oricand va dori acesta, informeaza Reuters si AFP. Vladimir Putin a facut aceasta declaratie dupa ce presedintele ucrainean Zelenski…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan face tot ce-i sta in putinta pentru a se mentine la putere, inclusiv urmandu-si partenerul de coalitie, partidul extremist de dreapta MHP, in lupte politice care aduc aminte de confruntarile sangeroase din deceniul 1990-2000. Opozantii se tem pentru siguranta lor,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a acuzat vineri Kievul de ''actiuni provocatoare periculoase'' in regiunea Donbas, din estul Ucrainei, intr-o convorbire telefonica avuta cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Washingtonul a afirmat ca Moscova a…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a criticat și a numit inacceptabile declarațiile liderului american Joe Biden despre omologul sau rus Vladimir Putin. Despre acest lucru a anunțat agenția Anadolu. "Cuvintele lui Biden in adresa lui Putin nu se potrivesc unui om de stat", a declarat președintele…

- Seful guvernului austriac, Sebastian Kurz, a declarat marti ca a discutat cu presedintele rus, Vladimir Putin, despre utilizarea vaccinului Sputnik V in Austria, desi a conditionat-o de aprobarea sa de catre Uniunea Europeana, relateaza EFE. 'Am vorbit la telefon cu Vladimir Putin, suntem in contact…