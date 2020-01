Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si cancelarul federal german Angela Merkel au indemnat vineri la consolidarea armistitiului fragil din Libia, Ankara atentionand impotriva unei propagari a "haosului" in regiune, informeaza AFP si Reuters. "Trebuie depuse eforturi pentru a transforma fragilul armistitiu intr-o incetare durabila a focului in Libia", a declarat Merkel in timpul unei conferinte de presa dupa o intrevedere avuta cu Erdogan la Istanbul. Cufundata in haos de la caderea dictatorului Muammar Gaddafi in 2011, Libia este sfasiata de un conflict intre guvernul de uniune nationala GNA,…