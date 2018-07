Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc reales, Recep Tayyip Erdogan, a depus, luni, juramantul, pentru un nou mandat de cinci ani cu puteri sporite la conducerea Turciei, relateaza agențiile internaționale de presa.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, reales pe 24 iunie, va depune juramantul luni, marcand intrarea in noul sistem prezidential, care ii confera puteri larg sporite, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin si premierul ungar Viktor Orban l-au felicitat luni pe Recep Tayyip Erdogan pentru realegerea sa ca presedinte al Turciei, informeaza agerpres.ro. Putin a spus ca realegerea lui Erdogan este o dovada a 'marii autoritati politice' a sefului statului turc al carui…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a felicitat pe Recep Tayyip Erdogan pentru realegerea sa in functia de presedinte al Turciei, afirmand ca rezultatul scrutinului prezidential confirma "autoritatea politica ampla" a lui Erdogan, relateaza agentia de stiri Tass.

- Gundogan și Ozil n-au liniște de cand s-au pozat cu președintele Turciei, Erdogan. Primului i-au spart geamurile mașinii, iar Ozil a fost jignit de șeful teatrelor germane. Acea fotografie facuta de Ilkay Gundogan și de Mesut Ozil impreuna cu președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, risca sa devina…

- Premierul italian desemnat, Giuseppe Conte, inca nu a reusit sa-si formeze guvernul sustinut de coalitia majoritara alcatuita din Miscarea 5 Stele (M5S - antisistem) si Liga (extrema dreapta), presedintele Sergio Mattarella refuzand numirea unui ministru de finante cunoscut pentru pozitiile sale…

- Ion Druța a fost numit președintele Curții Supreme de Justiție de catre Parlament, transmite Noi.md Druța a fost numit in funcție pe un termen de patru ani cu votul a 53 de deputați. Funcția de președinte al CSJ a ramas vacanta dupa ce Mihai Poalelungi a demisionat, fiind numit președintele Curții Constituționale.