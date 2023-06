Recep Tayyip Erdogan și-a inceput, deci, din 3 iunie – ziua depunerii juramantului in noul parlament – cel de-al treilea mandat prezidențial, chemand țara la realizarea pacii. Șeful statului, in varsta de 69 de ani, din care 20 de ani s-a aflat la conducerea țarii, a depus juramantul in fața parlamentului in aplauzele majoritații sale […] Articolul Erdogan și-a inceput cel de-al treilea mandat printr-un apel la conciliere in Turcia. Un nou guvern, total renovat, condus de un economist apare prima data in Curierul National .