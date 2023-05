Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele in exercitiu Recep Tayyip Erdogan a declarat luni ca este "in mod clar in frunte" la alegerile prezidentiale, dar a spus ca este gata sa respecte un al doilea tur daca va fi necesar, transmite AFP, citat de Agerpres."Chiar daca rezultatele nu sunt inca publicate, clar suntem in frunte",…

- Dupa numararea a 89,24% din voturi, președintele turc Recep Tayyip Erdogan scade sub 50% din voturi, ceea ce inseamna ca va avea loc și un al doilea tur de scrutin. Președintele turc in funcție are acum 49,94% din voturi, in vreme ce contracandidatul sau a atras 44,3%. Staful candidatului opoziției,…

- In Turcia au loc, astazi, alegeri parlamentare și prezidențiale. Potrivit sondajelor, favorit la șefia statului este candidatul opoziției, Kemal Kilicdaroglu. La un miting organizat ieri la Istanbul, in partea asiatica metropolei, președintele in exercițiu, Recep Tayyip Erdogan, a cerut vigilența la…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este devansat cu cel putin cinci puncte procentuale de principalul sau rival Kemal Kilicdaroglu intr-un asteptat sondaj realizat de institutul Konda, inaintea alegerilor prezidentiale care au loc duminica, relateaza joi agentia Reuters. Potrivit acestui sondaj,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va confrunta cu cea mai dificila provocare politica de pana acum in alegerile prezidentiale si parlamentare de duminica, opozitia simtind ca are cea mai buna sansa a sa de a pune capat celor doua decenii de cand este la putere si de a-i inversa politicile. Votul…

- Presedintele rus Vladimir Putin și-a declarat susținerea pentru omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, care se confrunta luna viitoare cu alegeri prezidentiale si parlamentare dificile, salutand un lider cu „obiective ambitioase”, relateaza AFP.

- Turcii vor fi chemați sa voteze in cadrul alegerilor prezidențiale și parlamentare la jumatatea lunii mai, cu o luna mai devreme decit programarea inițiala, a anunțat vineri, 10 martie, președintele Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. „Națiunea noastra va merge la urne pentru a-și alege președintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnat vineri decretul de convocare a alegerilor parlamentare si prezidentiale la data de 14 mai, cu o luna inainte de termen, informeaza Reuters, citata de Agerpres.