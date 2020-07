Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins sambata criticile internationale privind transformarea fostei bazilici Sfanta Sofia din Istanbul in moschee, afirmand ca decizia tine de "drepturile suverane" ale tarii sale, relateaza AFP. "Cei care nu actioneaza impotriva islamofobiei din propriile tari (...) ataca dorinta Turciei de a se folosi de drepturile sale suverane", a declarat Erdogan in cadrul unei ceremonii prin videoconferinta. "Nu am luat aceasta decizie in functie de ce spun altii, ci pe baza drepturilor noastre, asa cum am facut in Siria, in Libia si in alte parti", a adaugat el.…