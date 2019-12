Stiri pe aceeasi tema

- Aynur Gursoy, sotia presedintelui a declarat ca este vorba despre procedura legala si ca politistii i-au spus ca nu are motiv sa se sperie. Gursoy a fost dus la Parchetul de pe langa Curtea de Apel pentru audieri. Fatih Gursoy, in varsta de 50 de ani, se afla din 2011 in Romania si are permis de sedere…

- Fatih Gursoy, președintele instituției de invațamant Lumina, care opereaza mai multe școli din țara, a fost ridicat marți dimineața de la domiciliu in urma cererii de extradare din partea Turciei, a declarat soția sa. El e acuzat de ”complot impotriva statului turc”. Fatih Gursoy a ajuns la Parchet…

- Doi hackeri romani au fost condamnați la inchisoare de catre un judecator federal din Statele Unite, dupa ce au lansat o serie de atacuri cibernetice in urma carora mii de calculatoare au fost afectate in intreaga lume, relateaza site-ul de știri Cleveland.com, conform Mediafax.Bogdan Nicolescu,…

- Translatata in toate limbile pamantului (cu diverse variatiuni), expresia a fost „inventata” de vechii romani pentru a defini o promisiune mincinoasa, dat fiind ca grecii nu aveau calende. La romani, calendele grecesti au fost inlocuite apoi de 30 februarie si de Pastele cailor.

- In fiecare an, pe data de 7 noiembrie este mare, mare sarbatoare la romani! Orice bun creștin trebuie sa știe ca in aceasta zi este bine sa spui o rugaciune speciala pentru bunicii tai care mai sunt in viața, dar și pentru cei care au plecat spre Lumina.

- Fiona Hill, fost consilier prezidential american, le-a spus congresmenilor ca este de parere ca ambasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, reprezinta un risc de securitate, menționand inclusiv un incident in care oficiali romani au sosit neanunțați la Casa Alba, la invitația diplomatului american, scrie…

- Pe 5 octombrie, in peste 200 de tari de pe mapamond foarte putin, nu i asa se sarbatoreste Ziua Mondiala a Educatiei, desemnata de UNESCO, incepand cu anul 1994, pentru a marca semnarea "Recomandarii UNESCO OIM Organizatia Internationala a Muncii privind statutul profesorilorldquo; 1966 .Recomandarea…

- Cantaretul R&B R. Kelly pledeaza nevinovat in cazul de trafic de persoane si inselaciune care va fi judecat la New York, iar la audierea preliminara de miercuri magistratul a refuzat eliberarea lui pe cautiune, scrie Variety.