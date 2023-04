Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu il va primi pe ambasadorul american la Ankara, Jeffrey Flake, care s-a intalnit cu liderul opozitiei turce cu doar cateva saptamani inaintea alegerilor prezidentiale, transmite luni dpa.

- Ambasadorul SUA la Ankara Jeff Flake nu va mai putea vizita oficialii turci, ușile sint „inchise” pentru el dupa intilnirea cu candidatul opoziției unite la alegerile din 14 mai, Kemal Kilicdaroglu. Declarația o face turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Star. Șeful statului turc s-a intrebat cum unui diplomat…

- Nemulțumirile legate de criticile lansate de Stockholm la adresa politicilor premierului ungar Viktor Orban sunt motivul pentru care Budapesta nu a ratificat inca aderarea Suediei la NATO, a afirmat miercuri, 29 martie, purtatorul de cuvant al guvernului Ungariei, Zoltan Kovacs, citat de Reuters . „In…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, sambata, prelungirea Acordului dintre Rusia si Ucraina, garantat de Ankara si de Natiunile Unite, privind exporturile de cereale pe Marea Neagra."In urma convorbirilor cu cele doua parti, am asigurat prelungirea Acordului, care urma sa expire…

- Imagini luate de o drona arata o groapa comuna pentru sute de victime ale cutremurului din Turcia ce a facut ravagii in sudul țarii luni. Linii de morminte au fost sapate sambata (11 februarie) in orașul turc Hatay pentru victimele unui puternic cutremur care a ucis peste 24.450 de persoane in Turcia…

- Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avut, la Ankara, o intrevedere oficiala cu Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Demnitarii au discutat despre situația de securitate din regiune și provocarile cauzate de razboiul Rusiei in Ucraina.

- Turcia a denuntat joi un montaj video realizat de un grup apropiat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan in Suedia, in care presedintele turc Recep Tayyip Erdogan apare spanzurat si este numit "dictator", relateaza AFP.