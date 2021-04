Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ”nu vrea un conflict direct” cu Statele Unite, in pofida faptului ca ”isi va continua eforturile de destabilizare a Ucrainei”, evalueaza serviciile americane de informatii in raportul lor anual cu privire la amenintarile la adresa Statelor Unite in lume, relateaza AFP potrivit news.ro.…

- Phenianul si-ar putea relua testele nucleare in acest an pentru a forta Washingtonul la dialog, au estimat serviciile de informatii american in raportul lor anual privind amenintarile la adresa SUA in lume, relateaza AFP. "Liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea lua masuri agresive si potential destabilizatoare…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…

- Statele Unite analizeaza mijloacele prin care pot impartasi mai mult resursele de vaccin cu alte tari in viitor, a declarat luni secretarul american de stat Antony Blinken, potrivit DPA. "Consideram ca vom fi in pozitia de a face mai mult pe acest front. Stiu ca multe tari cer Statelor Unite…

- Statele Unite au cerut miercuri Turciei sa abandoneze sistemul de aparare antiracheta cumparat de la Rusia și și-au exprimat ingrijorarea cu privire la retragerea Ankarei din convenția internaționala privind protecția femeilor, a declarat un purtator de cuvant american. Secretarul american de Stat Antony…

- Statele Unite au lovit in noaptea de joi spre vineri infrastructuri utilizate de militiile pro-iraniene in Siria. Este prima operatiune militara a administratiei Biden decisa ca raspuns la atacurile recente impotriva intereselor occidentale din Irak, transmite AFP.

- Cea mai temuta arma din lume se afla in Romania, la baza aeriana de la Campia Turzii. Este vorba de drona MQ-9 Reaper, care a fost folosita de americani la asasinarea generalului iranian Quasem Soleimani. Un detașament alcatuit din aeronave MQ-9 Reaper și circa 90 de militari apartinand Fortelor Aeriene…

- Statele Unite trebuie sa-si repare propria democratie pentru a contracara mai eficient China si a o face "sa plateasca consecintele" comportamentului sau "agresiv", a declarat vineri un consilier apropiat al presedintelui american Joe Biden prezentandu-si strategia impotriva puterii rivale, noteaza…