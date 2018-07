Stiri pe aceeasi tema

- Turcia ridica, in noaptea de miercuri spre joi, starea de urgenta instaurata in urma cu doi ani dupa un puci esuat, in cadrul caruia au avut loc epurari in masa, dar opozitia considera ca situatia va continua prin intermediul unei noi legi "antiteroriste", informeaza agerpres.ro. Acest regim…

- Fosti militari se afla printre cele 31 de persoane condamnate marti la inchisoare pe viata de catre un tribunal din Ankara intr-un dosar legat de tentativa esuata de puci din iulie 2016, numarul total al sentintelor de condamnare la inchisoare pe viata in cazuri conexe

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a depus luni in parlament un proiect de lege privind combaterea terorismului, in contextul incetarii starii de urgenta, informeaza DPA, preia Agerpres.Bulent Turan, viceliderul AKP, a precizat ca actul…

- Istanbulul este in febra pregatirilor pentru evenimentele de amploare cu ocazia implinirii a doi ani de la tentativa esuata de lovitura de stat. In noaptea de 15 spre 16 iulie, o parte din armata a incercat sa preia puterea si sa-l inlature pe presedintele Recep Erdogan.

- Un tribunal din Turcia a condamnat, joi, 72 de inculpați la inchisoare pe viața pentru presupusul lor rol in confruntarile de pe Podul Bosfor din Istanbul in care 34 de persoane au fost ucise, in timpul tentativei de lovitura de stat de acum doi ani, potrivit agenției Anadolu, citata de Reuters.

- Erdogan ar putea pune capat starii de urgența din Turcia dupa ce a convenit cu partenerul sau de alianta guvernamentala Devlet Bahceli, liderul partidului Miscarea Nationalista (MHP), sa nu o extinda dupa ce expira actualul termen de trei luni, in luna iulie, scrie Agerpres citand presa internaționala.…

- ”Primul lucru pe care-l vom face, cu voia lui Allah, va fi sa ridicam starea de urgenta”, a declarat seful statului turc intr-un interviu televizat difuzat miercuri seara tarziu. Pana de curand, Erdogan spunea ca acest regim de exceptie - criticat de opozitie si organizatii de apararea drepturilor…