- Cel putin 13 persoane au fost ucise, vineri, in confruntari militare din nordul Siriei intre combatanti kurzi si grupuri insurgente sustinute de Turcia. Presedintele Recep Tayyip Erdogan ameninta cu intensificarea operatiunilor militare și acuza SUA, scri

- Atacurile aeriene turcești in nordul Siriei asupra unei poziții controlate de regim au ucis 17 persoane, marți, dupa ciocnirile din timpul nopții intre forțele Ankarei și luptatorii kurzi, a anunțat marți Observatorul Sirian al Drepturilor Omului. „17 combatanți au fost uciși intr-un atac aerian turc…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca spera ca intalnirea de vineri cu omologul sau rus Vladimir Putin va deschide o noua "pagina" in relatiile lor si adaugand ca se va adresa in special Siriei, unde Ankara doreste sa lanseze o operatiune militara, relateaza AFP. In urma discutiilor politice…

O suta de parlamentari francezi denunta "politica de razboi a presedintelui" turc Recep Tayyip Erdogan fata de kurzii din nordul Siriei, relateaza duminica AFP, scrie Agerpres.

Ghidul suprem iranian Ali Khamenei i-a transmis marti presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, in vizita la Teheran, ca o eventuala operatiune militara a armatei turce in nordul Siriei ar fi "prejudiciabila" pentru regiune, relateaza AFP.

Statele Unite se tem ca Turcia isi va pune in practica amenintarea de a lansa o noua ofensiva in nordul Siriei, in pofida avertismentelor americane pentru a o impiedica, a recunoscut miercuri o diplomata de la Washington, relateaza AFP.

- In ultimele 48 de ore, proteste și revolte de amploare s-au raspandit in intreaga regiune nordica a Siriei, aflata in prezent sub controlul Forțelor Armate Turce și al rebelilor Armatei Naționale Turce (SNA), susținute de Turcia, acestea incepand la randul lor in regiunea Afrin și extinzandu-se in…

- Rusia a cerut Turciei sa nu lanseze o ofensiva in nordul Siriei, dupa ce președintele Recep Tayyip Erdogan a reinnoit amenințarile cu o campanie militara care vizeaza ”teroriștii” kurzi.