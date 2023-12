Stiri pe aceeasi tema

- „Marele plan” este ca turcii si ungurii sa fie „castigatori impreuna in secolul al XXI-lea”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa semnarea unui acord bilateral de parteneriat strategic prioritar cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza MTI.

- „Marele plan” este ca turcii si ungurii sa fie „castigatori impreuna in secolul al XXI-lea”, a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, dupa semnarea unui acord bilateral de parteneriat strategic prioritar cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza MTI.

- Unda verde data de Turcia si Ungaria pentru intrarea Suediei in NATO va fi una dintre principalele subiecte pe care presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si premierul Ungariei, Viktor Orban, le vor aborda la intalnirea pe care o au luni, la Budapesta, transmite EFE. Portalul Magyar Nemzet, apropiat…

- Partidul Fidesz al premierului ungar Viktor Orban a elaborat un proiect de lege pentru crearea unui oficiu care sa investigheze activitatile ce ameninta suveranitatea nationala a Ungariei, cum ar fi, de exemplu, finantarile externe destinate partidelor politice, a anuntat joi un oficial guvernamental…

- La mai putin de o saptamana dupa ce fostul presedinte american a confundat Ungaria cu Turcia, numindu-l pe premierul ungar Viktor Orban drept lider al Turciei, Donald Trump a gresit complet granitele Ungariei, relateaza Politico, citata de news.ro.

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, i-a spus premierului ungar Viktor Orban, aflat in vizita la Beijing, ca este un ”prieten” al Chinei si ca ambele natiuni ar trebui sa-si intensifice relatiile, intr-un semn al legaturilor tot mai stranse, chiar daca statele europene cauta sa ”reduca riscurile”din partea…

- In schimbul acestei decizii, Budapesta ar trebui sa sprijine suplimentarea bugetului UE, atat de necesara pentru asistența financiara acordata Kievului, scrie Financial Times. Comisia Europeana este gata sa deblocheze fonduri UE in valoare de miliarde de euro pentru Ungaria, in prezent inghețate din…

- Sefa diplomatiei franceze, Catherine Colonna, a cerut joi Turciei si Ungariei sa ratifice aderarea Suediei la NATO, transmite AFP, conform AGERPRES."Ne-ar placea sa vedem Suedia in NATO si ne-ar placea sa vedem cum Turcia si Ungaria isi pun in practica angajamentul", a declarat Colonna la Helsinki,…