Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul om de afaceri turc si filantrop Osman Kavala, incarcerat de patru ani fara sa fi fost judecat, va ramane in detentie cel putin pana la o viitoare audiere, prevazuta la jumatatea lunii ianuarie, a dispus vineri un tribunal din Istanbul, chiar daca Turcia este amenintata cu sanctiuni de…

- Au avut loc proteste antiguvernamentale impotriva partidului aflat la guvernare si condus de Recep Tayyip Erdogan seara trecuta la Istanbul si la Ankara.Potrivit Digi24.ro, manifestantii sunt nemultumiti de scaderea nivelului de trai si de devalorizarea lirei. Oamenii cer demisia guvernului. In zonele…

- Turcia a pus in libertate cuplul de israelieni care fusese arestat sub acuzatia de spionaj pentru ca ar fi fotografiat resedinta presedintelui Recep Tayyip Erdogan in timpul unei calatorii la Istanbul, au anuntat joi premierul israelian Naftali Bennett si ministrul sau de externe Yair Lapid, transmite…

- Un cuplu din Israel este acuzat de spionaj in Turcia, dupa ce a fotografiat reședința șefului statului, Recep Tayyip Erdogan, dintr-un restaurant din Istanbul. Noul turn Camlica, inalt de 369 de metri, un turn de comunicații care gazduiește antene de radio și televiziune, este așezat pe unul din dealurile…

- Turcia si Grecia sunt angajate intr-un schimb de declaratii ostile legate de eforturile privind migratia, relateaza dpa. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi ca Grecia considera Turcia responsabila de criza migratiei, noteaza Agerpres. Liderul de la Ankara a replicat ca astfel de…

- Doi soți din Israel au fost arestați in Turcia pentru ca ar fi facut o poza la una dintre casele care ii apartine presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Turcia nu a comentat pana acum cazul, insa o purtatoare de cuvant a Ministerului de Externe israelian a confirmat joi incidentul. Nu se stie ce casa a…

- Ucraina si Turcia au semnat un memorandum de cooperare privind construirea unui centru comun de mentenanta si instruire pentru operarea dronelor Bayraktar, a comunicat serviciul de presa al presedintiei de la Kiev.