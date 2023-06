Ampla reuniune a liderilor europeni de joi de la Chisinau are o prima absenta de profil inalt, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan. Acesta s-a retras in ultimul moment de la acest summit care se doreste a fi o demonstratie de solidaritate impotriva Rusiei. Liderul turc, care duminica a obtinut inca un mandat de cinci ani la conducerea tarii sale, in urma unui al doilea tur de scrutin, nu se va deplasa in Republica Moldova pentru summitul de o zi, potrivit a trei oficiali implicati in pregatiri citati de POLITICO. Comunitatea Politica Europeana (CPE), un nou for colectiv lansat in urma razboiului…