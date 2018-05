Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, nu intentioneaza sa desfasoare o campanie electorala in Germania, in perspectiva alegerilor prezidentiale anticipate ce vor avea loc in iulie in Turcia, a indicat miercuri o sursa ministeriala, citata de agentia DPA.



Nici Erdogan, nici membri ai cabinetului sau nu vor face campanie in Germania, inainte de alegerile prezidentiale si parlamentare anticipate din 24 iunie din Turcia, potrivit Ministerului turc de Externe.



''In cursul campaniei electorale nu sunt planificate discursuri pentru populatia (de origine) turca in Germania'',…