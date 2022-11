Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat vineri ca a convenit cu omologul sau Vladimir Putin ca cerealele rusesti trimise in cadrul acordului de export din Marea Neagra sa ajunga gratuit in tarile africane sarace, relateaza Reuters. „In convorbirea telefonica pe care am avut-o cu Vladimir Putin,…

- Un oficial rus de rang inalt a declarat joi ca Rusia a impiedicat un atac ucrainean asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, informeaza Reuters. Ucraina și Rusia se acuza reciproc de bombardarea celei mai mari centrale nucleare din Europa. Forțele ucrainene „continua…

- Președintele turc Tayyip Erdogan a anunțat, joi, ca a discutat cu omologul sau rus, Vladimir Putin, despre inceperea zborurilor directe dintre Rusia și Republica Turca a Ciprului de Nord, informeaza postul de televiziune NTV, potrivit Reuters . Statul turc separatist din partea de nord a insulei divizate…

- UPDATE O linie electrica de rezerva a centralei nucleare Zaporjie a fost restabilita, potrivit unui mesaj postat duminica pe Twitter de Agenția Internaționala pentru Energie Atomica (AIEA). Linia de rezerva va furniza centralei „energia electrica externa de care are nevoie pentru racirea reactoarelor…

- Operatiunile la centrala nucleara ucraineana Zaporojie, aflata sub controlul fortelor ruse, au fost oprite complet, a anuntat duminica Energoatom, operatorul ucrainean al centralei (ZNPP), transmite Reuters. Energoatom a informat ca unitatea sase a fost deconectata de la reteaua de alimentare cu energie…

- Anuntul a fost facut duminica, 11 septembrie, de Energoatom, operatorul ucrainean al centralei (ZNPP), aflata sub controlul fortelor ruse, informeaza Agerpres , care preia Reuters. Energoatom a precizat ca unitatea sase a fost deconectata de la reteaua de alimentare cu energie electrica. Cu o zi in…

- Președintele american Joe Biden a aprobat pachetul suplimentar de ajutor militar pentru Ucraina, in valoare de 675 de milioane de dolari, a anunțat joi, 8 septembrie, secretarul Apararii, Lloyd Austin, aflat la o intalnire cu ministrii Apararii si alți oficiali militari aliați, la baza Ramstein din…

- Turcia si-a dublat importurile de petrol din Rusia in acest an, potrivit datelor firmei Refinitiv Eikon. Moscova si Ankara sunt pregatite pentru o cooperare mai larga in afaceri si in special in comertul cu energie, in fata sanctiunilor occidentale, relateaza Reuters, citat de news.ro . Rusia și-a menținut statutul…