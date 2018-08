Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca limbajul amenintator al SUA nu va fi in folosul nimanui, opinie exprimata de liderul de la Ankara in timp ce relatiile dintre cele doua tari, membre ale NATO, sunt tensionate in legatura cu cazul unui pastor american arestat in Turcia sub acuzatia de terorism, relateaza agentia Reuters.



Adresandu-se presei la Ankara, Erdogan a afirmat ca Turcia nu va face compromisuri referitoare la independenta justitiei si ca declaratiile ''cu caracter evanghelist, sionist'' din Statele Unite sunt inacceptabile.

…