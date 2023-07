Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba anunta vineri ca se asteapta la o aderare a Suediei la NATO «in viitorul apropiat», relateaza AFP. Oficialii SUA susțin ca exista posibilitatea ca Turcia și Ungaria, care se opun in prezent aderarii sa iși schimbe poziția la summitul de la Vilnius.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a criticat joi, 29 iunie, Suedia pentru ca aceasta a autorizat desfasurarea unei manifestatii in timpul careia a fost ars un exemplar al Coranului, ceea ce diminueaza si mai mult sansele de a vedea aceasta tara nordica devenind membra a NATO, informeaza Agerpres…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut duminica Turciei sa renunte la obiectiile fata de Suedia, "care si-a indeplinit obligatiile", si sa finalizeze aderarea acesteia la Alianta "cat mai curand posibil", transmite AFP.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, se afla in Turcia, unde se va intilni duminica cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, comunica „Adevarul european” cu referire la Sabah. Audiența secretarului general al Alianței la reședința președintelui turc Dolmabahce din Istanbul va avea loc la…

- Ministrul de externe suedez, Tobias Billstrom, a declarat, joi, ca a venit timpul ca Turcia si Ungaria sa ratifice cererea Suediei de aderare la NATO, informeaza Reuters."Ne-am indeplinit toate angajamentele", a spus Tobias Billstrom, inaintea unei intalniri informale a ministrilor de externe din…

- Șeful diplomației americane spune ca „acum este momentul” pentru ca Turcia sa ratifice aderarea la NATO a Suediei, in condițiile in care Erdogan tergiverseaza procedura de aproape un an, relateaza Euronews.

- Președintele Turciei și președintele Rusiei s-au gasit online pentru a inaugura o centrala nucleara construita de turci. Care este gestul neasteptat facut de Vladimir Putin in acea videoconferinta cu Erdogan. Imaginile fac inconjurul lumii. Vladimir Putin nu s-a mai comportat așa niciodata. Cine l-a…

- Secretarul american al apararii, Lloyd Austin, le-a cerut, miercuri, Turciei si Ungariei sa ratifice aderarea Suediei la NATO ''cat mai curand posibil'' si inaintea viitorului summit al Aliantei Nord-Atlantice, din luna iulie, transmit Reuters si AFOP.