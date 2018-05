Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan le-a cerut sambata cetatenilor turci sa-si schimbe valuta in lire turcesti, pentru a ajuta moneda nationala ce s-a depreciat puternic in ultimele saptamani, transmite AFP. 'Fratii mei, aceia dintre voi care au euro sau dolari sub perna, sa-si investeasca banii in…

- Preluarea celui mai mare grup media din Turcia, Dogan, de care aparține și Kanal D, de catre conglomeratul rival Demiroren, pentru o suma de 919 milioane de dolari, a fost finalizata, a anuntat Dogan, transmite dpa. Holdingul Demiroren, considerat proguvernamental, preia astfel o agentie de…

- Comisia Europeana a solicitat Romaniei sa isi alinieze taxele de inmatriculare la legislatia UE si a trimis o scrisoare oficiala de punere in intarziere, pentru ca nu se asigura rambursarea integrala si imediata a taxelor de inmatriculare a vehiculelor de ocazie achizitionate din alte state membre.…

- Cresterea economiei Romaniei din primul trimestru al acestui an, de 4,2%, serie ajustata, fata de aceeasi perioada a anului trecut, este a cincea din Uniunea Europeana (UE), iar motorul cresterii economice il vor reprezenta in acest an investitiile, a afirmat marti vicepremierul Viorel Stefan, in a…

- Dupa Ungaria, si Polonia intentioneaza sa reduca impozitul pe profitul companiilor la 9%, cea mai mica rata din Uniunea Europeana si una dintre cele mai mici din lume, ceea ce va face mai intensa competitia din regiune pentru atragerea investitiilor straine. Bulgaria, cu un impozit de 10% aplicat…

- Naționalizare! E cuvantul de baza in Guvern, conform unor documente obținut de la Ministerul Mediului! Conform actelor obținute de catre ecopolitic.ro, Grațiela Gavrilescu, ministrul Mediului, cere o hotarare de Guvern prin care depozitele de deșeuri neconforme industriale (gropile de gunoi) sa fie…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca Ankara ii va cere Uniunii Europene intregul ajutor de 6 miliarde de euro promis de catre blocul comunitar pentru refugiatii sirieni aflati pe teritoriul Turciei, in cadrul unei reuniuni ce va avea loc saptamana viitoare, relateaza agentia…

- Saptamana trecuta, Comisia Europeana a afirmat ca a inceput sa pregateasca un al doilea pachet de ajutor de 3 miliarde de euro pentru refugiatii din Turcia. ''Nu va puteti juca cu mandria noastra'', a declarat Erdogan, sustinand ca Ankara a primit doar 850 milioane de euro din primul pachet…