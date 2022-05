Stiri pe aceeasi tema

- Candidata la presedintia Frantei a Partidului Rassemblement Nationale (extrema dreapta), Marine Le Pen, care-l infrunta pe Emmanuel Macron, a votat in turul doi, duminica, in fieful sau, la Henin-Beaumont, in nordul Frantei, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a calificat, la postul de televiziune TF1, drept „nefondate” si „scandaloase” criticile premierului Poloniei, Mateusz Morawiecki, cu privire la convorbirile sale telefonice cu Vladimir Putin legate de razboiul din Ucraina.„Aceste remarci sunt atat nefondate, cat…

- Președintele american Joe Biden a discutat astazi, 24 martie, cu liderii UE, NATO și G7, la Bruxelles, despre posibilitatea unei crize alimentare declanșate de invazia Rusiei in Ucraina, numind cele doua țari „coșul de paine” al Europei, potrivit CNN . ”Lipsa de alimente și va fi ceva real. Nu doar…

- Europa si Africa „vor fi profund destabilizate in plan alimentar” din cauza razboiului din Ucraina, țara care este un important producator de cereale, a avertizat Emmanuel Macron, vineri, in finalul summitului european de la Versailles. „Trebuie sa ne reevaluam strategiile de productie pentru a ne apara…

- China este presata sa iși foloseasca influența pe care o are asupra Rusiei pentru a opri bombardamentele. Președintele chinez Xi Jinping i-a avertizat pe liderii francez și german ca sancțiunile impuse Rusiei ar putea trage in jos economia globala, in timp ce Europa a intensificat o campanie de lobby…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a declarat sambata seara, 26 februarie, la Digi 24, ca in zilele urmatoare nu vor veni in Romania militari din tari NATO, dar este programata curand sosirea unui batalion francez de aproape 1.000 de militari. Intrebat daca vom vedea militari venind in zilele urmatoare…

- Inalt Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, aflat marți la Washington, este de parere ca vizita la Moscova a președintelui francez Emmanuel Macron a adus ”un element de relaxare” in privința tensiunilor dintre Rusia și Occident pe tema Ucrainei, dar…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi ca a discutat cu omologul sau francez Emmanuel Macron despre "accelerarea procesului de pace" in tara sa, pe fondul temerilor privind o ofensiva rusa, informeaza AFP. "Continuarea dialogului cu @EmmanuelMacron privind lupta impotriva…