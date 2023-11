Erdogan: ”Israel, sfârșitul tău e aproape” Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Israelul de „terorism de stat” și a amenințat ca aceasta țara va fi distrusa, in urma razboiului declanșat de Hamas prin atacul de la 7 octombrie, care a determinat statul evreu sa lanseze o ampla operațiune militara in Gaza. „(Israelul) pune in aplicare o strategie de distrugere totala a unui oraș și a populației sale. Practica, literalmente, un terorism de stat, bombardeaza in mod deliberat civili pe drum, dupa ce ii obliga sa iși paraseasca locuințele. Iar eu acum, cu inima impacata, spun deschis ca Israelul este un stat terorist”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

