- Presedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva si-a anulat vizita in China, prevazuta in perioada 27-31 martie, din motive medicale, a anuntat sambata un purtator de cuvant, relateaza Reuters.Purtatorul de cuvant a publicat o nota medicala, potrivit careia, in urma unei evaluari clinice, Lula a…

- Președintele AUR, George Simion, a declarat vineri, pentru gsp.ro, despre steagul Ungariei Mari afișat la meciurile naționalei maghiare de fotbal, ca ungurii nu trebuie bagați in seama.„Ei pot veni și cu pene in cap. N-o sa-i ajute la nimic. Ardealul este, a fost și va fi pamant romanesc. Sa vii…

Presedintele sud-coreean, Yoon Suk Yeol, a declarat vineri ca Phenianul "va plati pentru provocarile sale nesabuite", la cateva ore dupa ce Coreea de Nord a anuntat ca a testat un nou tip de drona subacvatica in masura sa genereze tsunami-uri radioactive, transmite agentia EFE, scrie AGERPRES.

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, si-a exprimat, miercuri, nemultumirea fata de faptul ca niciunul dintre ministrii care au condus Ministerul Sanatatii in perioada pandemiei nu s-a prezentat la Comisia de ancheta din Camera Deputatilor privind achizitiile din acea perioada, afirmand ca aceasta…

- Liderul sirian Bashar al-Assad a declarat ca este pregatit sa se intalneasca cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, cu condiția ca acesta din urma sa-și retraga trupele din nordul Siriei, intr-un interviu acordat presei ruse publicat joi. Aceste declarații vin a doua zi dupa o intalnire la Moscova…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca guvernul va lua masuri impotriva persoanelor implicate in jafuri si in alte delicte in regiunile afectate de cutremurele devastatoare de luni, din sudul tarii, in contextul in care se pune tot mai acut chestiunea securitatii in acele zone,…

Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca "va discuta" cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski despre cererile sale de asistenta militara suplimentara, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.