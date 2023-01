Erdogan - într-o situație dificilă în perspectiva alegerilor In ultimele zile, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a primit „lovituri” repetate dupa ce, pe de o parte, sondajele de opinie trag semnalul de alarma pentru partidul sau in perspectiva alegerilor care vor avea loc in 2023, iar pe de alta parte, SUA pun la punct Ankara dupa amenințarile lansate impotriva Greciei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat joi ca Suedia nu a actionat inca in sensul extradarii sau blocarii activelor unor indivizi pe care Ankara ii acuza de terorism, desi Guvernul de la Stockholm asteapta aprobarea Turciei pentru a adera la NATO. Fii la curent cu cele mai…

- Finlanda ar lua in considerare acordarea de autorizatii de export de arme catre Turcia, de la caz la caz, a anuntat ministrul finlandez al apararii, joi, in timpul unei vizite la Ankara, intr-un efort de a obtine sprijinul Turciei pentru aderarea Finlandei si a Suediei la NATO, relateaza Reuters.…

- Traficul de nave petroliere s-a blocat, luni, in largul Turciei, in prima zi a plafonului de pret impus de Occident petrolului rusesc, Ankara insistand asupra unei noi dovezi de asigurare pentru toate navele, a relatat Financial Times. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul turc de Externe l-a convocat, luni, pe ambasadorul Suediei, pentru a-i cere lansarea unei investigatii in cazul unui incident produs in orasul Stockholm, considerat de Ankara o insulta la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cinci rachete lansate din nordul Siriei au lovit luni districtul turc Karkamis aflat in zona de frontiera, ucigand doua persoane si ranind alte sase, dintre care doua grav, a declarat guvernatorul provinciei Gaziantep, citat de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Autoritatile turce dezmint acuzatii potrivit carora au folosit armament chimic impotriva rebelilor kurzi din cadrul Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), impotriva carora armata turca lupta in nordul Irakului, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Asociația Studenților Creștin-Ortodocși Romani, filiala Iași, face ultimele pregatiri pentru finalizarea celei de-a patra case pentru o familie care are o situație materiala dificila. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a aparat joi, in Kazahstan, relatiile economice ale Turciei cu Rusia si s-a angajat la o continuare a exportului cerealelor ucrainene, in cadrul unei reuniuni cu omologul sau rus Vladimir Putin, la Astana, relateaza AFP, informeaza News.ro. Fii la curent…