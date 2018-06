Erdogan ingroapa Uber Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat sfarsitul activitatilor Uber in Turcia, dupa o puternica presiune pusa de soferii de taxi din Istanbul pentru interzicerea acestei aplicatii. ”Chestia asta care a aparut si care se numeste Uber sau Muber, sau nu mai stiu cum, s-a terminat acum cu ea”, a declarat Erdogan, intr-un discurs rostit la […] Erdogan ingroapa Uber is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

