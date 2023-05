Prognoza meteo pentru luni, 29 mai 2023

Prognoza meteo pentru luni, 29 mai 2023,în continuare meteorologii anunță că vom avea parte de instabilitate atmosferică în multe zone din țară, așa că există șanse de precipitații The post Prognoza meteo pentru luni, 29 mai 2023 first appeared on Partener TV . [citeste mai departe]