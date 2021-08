Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au discutat despre situatia din Afganistan, convenind, in cursul unei convorbiri telefonice, sa intareasca coordonarea bilaterala in ce priveste problemele afgane, a informat sambata Kremlinul, transmite Reuters. Cei doi presedinti…

- Grecia a anuntat vineri ca a finalizat un gard pe o lungime de 40 de kilometri la frontiera sa terestra cu Turcia si a instalat acolo un nou sistem de supraveghere, în contextul temerilor ca preluarea puterii de catre talibani în Afganistan ar putea conduce la intensificarea afluxului de…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a dat vina pentru deteriorarea situatiei de securitate din tara sa pe decizia "brusca" a SUA de a-si retrage toti militarii din Afganistan, dar a afirmat ca guvernul sau are un plan de a stabiliza situatia in termen de sase luni, relateaza agentiile de presa France…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a declarat miercuri ca situatia din Afganistan are tendinta sa se deterioreze rapid si a dat asigurari ca Moscova este gata sa-si apere aliatii regionali daca va fi necesar, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus luni…

- ​O aderare a Ucrainei la NATO reprezinta o ”linie rosie” de netrecut, ameninta Rusia joi, la o zi dupa summitul de la Geneva al presedintelui rus Vladimir Putin cu omologul sau american Joe Biden, o reuniune catalogata per ansamblu pozitiva de catre Kremlin, relateaza Reuters. Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat luni legea care oficializeaza retragerea Rusiei din tratatul Cer Deschis, care le permite tarilor membre sa efectueze zboruri de observare deasupra teritoriilor celorlalte state participante, informeaza Reuters si TASS, potrivit Agerpres. Rusia sustine ca…

- Un important opozant politic si fost parlamentar, Dmitri Gudkov, a fost retinut marti de oficialii rusi responsabili cu aplicarea legii, parte a unei represiuni mai ample impotriva opozantilor Kremlinului, transmite Reuters preluat de agerpres. In perioada in care a fost deputat in camera inferioara…

- Un important opozant politic si fost parlamentar, Dmitri Gudkov, a fost retinut marti de oficialii rusi responsabili cu aplicarea legii, parte a unei represiuni mai ample impotriva opozantilor Kremlinului, transmite Reuters. In perioada in care a fost deputat in camera inferioara a parlamentului, Gudkov…