Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care are relatii bune cu Donald Trump, a transmis marti un mesaj de felicitare pentru Joe Biden, castigator in alegerile prezidentiale din SUA, si si-a exprimat speranta intr-o consolidare a legaturilor dintre Ankara si Washington, relateaza AFP si Reuters. "Provocarile cu care ne confruntam la nivel mondial si regional fac necesare dezvoltarea si consolidarea relatiilor noastre pe baza unui interes si a unor valori comune", a precizat Erdogan intr-un mesaj facut public de presedintia turca. "In aceasta noua perioada, imi reafirm hotararea de a colabora…