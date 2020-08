Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat joi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca are intentii coloniale in Liban, transmite AFP potrivit Agerpres. "Ceea ce vor Macron si compania este sa restabileasca ordinea coloniala (in Liban). Pe noi nu ne intereseaza sa alergam dupa fotografii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri impotriva "oricarui amestec extern" in Liban, cu prilejul unei convorbiri telefonice cu presedintele iranian Hassan Rouhani, dupa explozia care a devastat Beirutul in urma cu opt zile si a provocat ample manifestatii antiguvernamentale, relateaza…

- Emmanuel Macron a sosit astazi in Beirut,intr-o vizita care marcheaza solidaritatea cu Libanul, dupa dezastrul produs de explozia din 4 august. Șeful statului francez va anunța, potrivit surselor...

- Libanul "nu este singur", a declarat joi, la Beirut, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa explozia soldata cu cel putin 145 de morti, anuntand masuri de asistenta din partea Parisului si a Uniunii Europene, dar cerand Guvernului libanez reforme structurale, informeaza Mediafax."Libanul…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Intelegeti…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…