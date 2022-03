Negocierile dintre Rusia si Ucraina se reiau marti la Palatul Dolmabahce din Istanbul. Dialogul va incepe la 10:30, ora Romaniei. Inainte de discutiile bilaterale, o delegatie turca urmeaza sa se intalneasca cu ambele parti, a anuntat presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dupa o sedinta de guvern la Ankara. Seful statului turc si-a exprimat speranta ca, dupa mai mult de patru saptamani de razboi in Ucraina, se va ajunge la un armistitiu, informeaza dpa. Negociatorii rusi si ucraineni s-au mai intalnit fata in fata de trei ori, in apropierea frontierei Belarusului, iar urmatoarele runde de…