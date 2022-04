Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca ii va spune omologului sau rus Vladimir Putin intr-o convorbire telefonica pe care o vor avea in cursul zilei ca liderul de la Kremlin si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski trebuie sa abordeze chestiunile legate de regiunea Donbas si…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca ii va transmite omologului sau rus Vladimir Putin in cadrul convorbirii telefonice pe care o vor purta in cursul zilei de vineri, ca impreuna cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, trebuie sa faca un pas pentru a aborda problemele legate…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, ”au convenit ca urmatoarea intalnire a delegatiilor ruse si ucrainene va avea loc la Istanbul”, potrivit unui comunicat al Directiei de Comunicare a Presedintiei turce, relateaza CNN. Purtatorul de cuvant al presedintelui…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a a tansmis, duminica, un nou mesaj, dupa ce aeroportul din orașul Vinnița a fost bombardat cu opt rachete. Acesta a cerut „inchiderea cerului deasupra Ucrainei” pentru toate rachetele rusești și avionele de lupta și o linie umanitara. Aeroportul din orașul…

- Președintele ucrainean, Volodymir Zelenski, a declarat, miercuri, ca aproape 6.000 de ruși au fost uciși in primele șase zile ale invaziei Moscovei și ca Kremlinul nu va reuși sa cucereasca țara sa cu bombe și atacuri aeriene. In noul mesaj, trimis de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru…

- A cincea zi de razboi a inceput cu noi bombardamente in Kiev și Harkov, insa capitala și orașul strategic al Ucrainei rezista sub asediul rusesc. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat ca luni dimineața vor avea negocieri intre o delegație a țarii sale și o delegație rusa, in Belarus,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurari, sambata, ca „a spart planul” Rusiei in a treia zi a invaziei Ucrainei si ii indeamna pe rusi sa-i spuna lui Putin sa opreasxa razboiul, relateaza AFP. „Am rezistat si respingem cu succes atacurile inamice”, a declarat Zelenski intr-o inregstrare…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a transmis, miercuri, ca Moscova este pregatita sa caute „soluții diplomatice” in privința Ucrainei, dar a subliniat ca interesele Rusiei nu sunt negociabile, conform The Guardian. ”Tara noatra este in continuare deschisa unui dialog deschis si onest in vederea cautarii…