Autoritațile vamale turce au reținut o nava cargo rusa care transporta cereale despre care Ucraina spune ca sunt furate, a declarat duminica ambasadorul Ucrainei in Turcia, potrivit Reuters.

O delegatie militara turca se va deplasa in aceasta saptamana in Rusia pentru a discuta detaliile unui posibil coridor maritim sigur in Marea Neagra pentru exportul de cereale ucrainene, au afirmat surse din cadrul presedintiei turce, transmite Reuters.

Ministrii de externe din statele membre ale Uniunii Europene discuta luni, la Luxemburg, despre modalitati de a scoate din Ucraina milioane de tone de cereale blocate din cauza blocadei impuse de Rusia porturilor la Marea Neagra, informeaza Reuters.

Ankara negociaza cu Moscova si Kiev deschiderea unui coridor prin Turcia pentru exporturile de cereale din Ucraina, a declarat joi, pentru Reuters, un inalt oficial turc, noteaza Agerpres.

Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), dupa ce Turcia a acuzat tara nordica de sprijin acordat grupului militant, complicand extinderea NATO, informeaza Reuters, informeaza Agerpres.

Vanzarile de locuinte in Turcia au urcat in aprilie cu 38,8%, la 133.058, comparativ cu perioada similara din 2021, arata datele publicate marti de Institutul de Statistica, rusii fiind principalii cumparatori, acestia cautand un paradis financiar, transmite Reuters, relateaza Agerpres.

Cu porturile ucrainene de la Marea Neagra blocate de Rusia, exportatorii de cereale care cauta sa foloseasca porturile de la Dunare se confrunta cu o crestere rapida si nejustificata a tarifelor, a afirmat marti Vadym Denysenko, consilier la Ministerul de Interne, transmite Reuters.

Turcia vrea sa continue achizitia sistemului de aparare rusesc S-400, in pofida faptului ca face parte din Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si in pofida razboiului dus de Rusia in Ucraina, potrivit unui inalt responsabil turc, informeaza miercuri AFP, relateaza Agerpres.