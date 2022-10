Erdogan: forţele armate ale Turciei nu au folosit niciodată arme chimice Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca fortele armate ale Turciei nu au folosit niciodata arme chimice si ca respecta dreptul international, avertizand ca vor fi luate masuri de ordin legal impotriva celor care au formulat acuzatii in acest sens, a relatat vineri postul de televiziune NTV, citat de Reuters, potrivit Agerpres. „Fortele […] The post Erdogan: fortele armate ale Turciei nu au folosit niciodata arme chimice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

