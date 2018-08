Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat sambata ca turcii trebuie sa ramana uniti pentru a contracara atacurile impotriva economiei tarii, in primele sale declaratii cu privire la criza lirei turcesti din ultimele zile, relateaza dpa. "Asa cum rezistam atacurilor impotriva economiei…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis sambata ca tara sa nu va capitula in fata amenintarilor SUA si va combate ''jocurile'' care ii afecteaza economia, referindu-se la tensiunile dintre Ankara si Washington provocate de refuzul autoritatilor turce de a-l elibera pe pastorul…

- Turcii isi distrug iPhone-urile cu ciocane sau le dau foc, arunca bautura Coca-Cola la toaleta, dupa ce Erdogan a indemnat la boicotul produselor americane, intr-un discurs de miercuri, ca raspuns la sanctiunile impuse de SUA, potrivit Daily Mail. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Statele Unite ca au declansat "razboi economic" impotriva Turciei, afirmand ca este pregait sa colaboreze cu Rusia, China si Iran pentru stabilizarea monetara, in contextul deprecierii puternice a lirei turce.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, denunta, intr-un articol publicat in cotidianul The New York Times, "actiunile unilaterale" ale Statelor Unite impotriva Turciei, avertizand ca Administratia de la Ankara ar putea cauta alti aliati.

- Internationalul german Mesut Ozil a explicat ca nu s-a gandit la aspectele politice cand s-a lasat fotografiat alaturi de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, la Londra, inainte de Cupa Mondiala si a explicat motivele sale pe reteaua de socializare Twitter. ''Cred ca acest lucru poate…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat marti cu privire la posibilitatea unei interventii militare a Turciei in Cipru si in Marea Egee pentru a apara drepturile tarii sale in zona in acelasi mod in care o face in Siria, relateaza agentia de presa EFE.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a obtinut peste 50% din voturile necesare in alegerile de duminica, ceea ce ii permite sa castige un nou mandat prezidential de cinci ani in care va avea puteri sporite, dupa intrarea in vigoare a modificarilor constituționale aprobate prin referendumul de anul…