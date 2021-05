Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a lansat vineri un apel catre ONU si tarile musulmane, grupate in cadrul Organizatiei Cooperarii Islamice (OCI), sa actioneze cat mai rapid pentru a stopa cele mai grave confruntari din ultimii ani dintre Israel si militantii din Fasia Gaza, mentionand ca Turcia…

- Secretarul de Stat Antony Blinken a discutat cu presedintele palestinian Mahmoud Abbas, un prim contact al noii administratii de la Washington cu palestinienii, si i-a cerut o incetare a tirurilor de proiectile din Fasia Gaza catre Israel, relateaza AFP. ”Am discutat cu presedintele (Mahmoud)…

- Tarile musulmane trebuie sa adopte o pozitie unita si clara cu privire la conflictul dintre Israel si miscarea Hamas din Fasia Gaza, a sustinut joi vicepresedintele turc Fuat Oktay, care a criticat puterile mondiale pentru simpla condamnare a violentelor, fara insa a lua

- Tarile musulmane trebuie sa adopte o pozitie unita si clara cu privire la conflictul dintre Israel si miscarea Hamas din Fasia Gaza, a sustinut joi vicepresedintele turc Fuat Oktay, care a criticat puterile mondiale pentru simpla condamnare a violentelor, fara insa a lua masuri concrete, informeaza…

- Turcia si Arabia Saudita vor mentine dialogul pentru a solutiona dezacordurile, a declarat marti, la Mecca, ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, dupa ce a discutat despre relatiile bilaterale si actiunile israeliene din Ierusalim si Fasia Gaza cu omologul sau saudit, printul Faisal bin Farhan,…

- Turcia si Arabia Saudita vor mentine dialogul pentru a solutiona dezacordurile, a declarat marti, la Mecca, ministrul de externe Mevlut Cavusoglu, dupa ce a discutat despre relatiile bilaterale si actiunile israeliene din Ierusalim si Fasia Gaza cu omologul sau saudit, printul Faisal bin Farhan, informeaza…

- Liderii Uniunii Europene (UE) aflati in vizita in Turcia pentru relansarea relatiilor bilaterale si-au exprimat marti preocuparile privind situatia drepturilor omului in aceasta tara, in cadrul unei intrevederi cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la Istanbul, relateaza AFP si Reuters. Intr-o…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat luni masuri mai stricte impotriva coronavirusului, citand numarul in crestere al oraselor cu risc ridicat de pe intreg teritoriul tarii, relateaza Reuters. Erdogan a spus ca un lockdown pe perioada weekend-ului va fi instituit in timpul…