- Turcia a descoperit resurse de energie in Marea Neagra, cel mai probabil gaz natural, urmand ca președintele Recep Tayyip Erdogan sa anunțe detalii in cursul zilei de vineri. Zacaminte descoperite de turci sunt foarte aproape de o zona in care granițele maritime ale Bulgariei și Romaniei converg și…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca actiunile Egiptului in Libia si sprijinul sau pentru fortele maresalului Khalifa Haftar sunt ilegale, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Erdogan a raspuns unei intrebari privind posibila interventie a Egiptului in conflictul din Libia,…

- Gazoductul Blue Stream, care livreaza gaze naturale rusesti in Turcia via Marea Neagra si care trebuia sa fie relansat in luna mai, dupa efectuarea lucrarilor de intretinere, este si in prezent nefolosit, deoarece Turcia si-a majorat achizitiile de gaze lichefiate pentru a inlocui livrarile oferite…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca Ankara va adopta pana la finalul anului o noua legislatie pentru a tine sub control social media, dupa ce nasterea nepotului sau a devenit subiectul unor calomnii si ironii pe Twitter, transmit Reuters, AFP si dpa. ''Intelegeti…