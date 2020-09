Erdogan, despre disputa cu Grecia: "Ne putem întâlni, dacă există bunăvoinţă" Presedintele Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia este pregatita sa se întâlneasca cu liderii Greciei pentru a solutiona problema de explorare a energiei în apele contestate din estul Mediteranei, relateaza Al Jazeera, preluata de Mediafax.

Cautarea de gaze si petrol în Marea Mediterana a declansat o disputa ce a dus la organizarea de exercitii rivale aeriene si marine în apele strategice dintre Cipru si insula greaca Creta.

Președintele Turciei este dispus sa se întâlneasca cu liderii greci pentru rezolvarea problemei.

