Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Greciei a anuntat, luni dupa-amiaza, ca se apropie de reluarea negocierilor cu Turcia pe tema delimitarii zonelor maritime, in contextul tensiunilor generate de activitatile turce de explorare in estul Marii Mediterane, informeaza agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX."Suntem aproape…

- Doua țari membre NATO se joaca, in aceste zile, cu focul, in largul Marii Mediterane. Amplificarea tensiunilor dintre Grecia și Turcia, aparute pe fondul ultimelor dispute economice din Mediterana de Est, a adus relațiile, și așa dificile, dintre cele doua țari in pragul unui nou „minim istoric”. Varianta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan ii catalogheaza drept hrapareti si incompetenti” pe liderii Frantei si Greciei, intr-un context de tensiuni puternice intre Ankara, Atena si Paris in estul Marii Mediterane, relateaza AFP.

- Uniunea Europeana a sanctionat - pentru prima oara - sase persoane si trei entitati responsabile sau implicate in mai multe atacuri cibernetice organizate din Rusia si China - si anume serviciul militar rus de informatii GRU, o intreprindere chineza, o societate nord-coreeana cu legaturi cu un grup…

- Franta, Germania si Italia s-au declarat sambata pregatite sa aplice sanctiuni impotriva puterilor straine care incalca embargoul asupra armelor in Libia si au lansat un apel "tuturor actorilor straini sa inceteze interferentele lor" in aceasta tara aflata, din 2011, in razboi civil, noteaza AFP.…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a tinut sâmbata un discurs online, cu ocazia Zilei Internationale Nelson Mandela, avertizând ca lumea a ajuns într-un "punct critic" si cerând un model global de guvernare pentru combaterea inegalitatilor agravate de epidemia…

- BRUXELLES, 14 iul - Sputnik, Daniela Porovaț. Transformarea Catedralei Sfanta Sofia, care funcționase ca muzeu, intr-o moschee, a fost condamnata la unison de miniștrii de Externe ai UE.SputnikȘoc in lumea creștina: Prima rugaciune musulmana la Sfanta Sofia: Iata cand va avea loc Potrivit…

- „Am decis luarea unor masuri pentru cetatenii tarilor vecine care vin pe cale terestra. Toate persoanele care vor intra, incepand de marti, 14 iulie, pe la punctul vamal Promahonas, de la frontiera cu Bulgaria, vor trebui sa prezinte teste negative efectuate cu cel mult 72 de ore inainte de ajungerea…